عقب مخالطته ماكرون.. رئيس الوزراء البرتغالي يخضع لفحص كورونا.. وهذه النتيجة

أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، أن اختبارات فحص فيروس كورونا، جاءت سلبية له، بعد مخالطته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وكانت الحكومة البرتغالية، كشفت اليوم الخميس، عن دخول رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، العزل الذاتي عقب مخالطته بـ ماكرون في اجتماع سابق.

وأعلن قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه"، اليوم الخميس، دخول الرئيس الفرنسي العزل الذاتي لمدة 7 أيام، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان القصر الرئاسي الفرنسي كشف عن إيجابية مسحة ماكرون، ما أكد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال قصر الإليزيه، إن ماكرون سيخضع للعزل الذاتي لمدة 7 أيام، حيث تقرر إلغاء جميع الرحلات الخارجية التي كان مقرر قيامه بها، بما في ذلك رحلته إلى لبنان.

وعن كيفية انتقال العدوى إلى الرئيس الفرنسي، علق القصر الرئاسي قائلا: "لم نحدد كيفية انتقال فيروس كورونا إلى ماكرون".

كما كشفت عن ظهور بعض الأعراض على ماكرون، دون تحديد مدى قوتها.

وعقب ذلك، بدأ تتبع المخالطين لماكرون خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تقرر وضع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في العزل، على الرغم من ثبوت خلوه من الفيروس، عقب إجراء عدد من الفحوصات.

كما تقرر دخول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، العزل عقب مخالطته لماكرون، أثناء تناول الغداء معه يوم الاثنين الماضي.

وإلى أوروبا، دخل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، العزل الصحي، عقب عقده عدة اجتماعات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أعلنت عدم دخول العزل، رغم لقائها ماكرون.

كما خضع رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل للحجر، ودخل نظيره البلجيكي الكسندر دي كرو أيضا للعزل، بعد مخالطة ماكرون.