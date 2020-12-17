السودان: البرهان يتفقد المنطقة العسكرية الشرقية في أعقاب اعتداءات إثيوبية

ذكرت القوات المسلحة السودانية أن رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، تفقد اليوم /الخميس/ المنطقة العسكرية الشرقية.
وذكر مركز الإعلام الأمني - في بيان مساء اليوم - أن البرهان وصل لولاية القضارف (شرق السودان)، يُرافقه رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وعدد من أعضاء رئاسة هيئة الأركان؛ للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية بالمنطقة، لافتا إلى أنه كان في استقبال البرهان والوفد المرافق له، قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن أحمدان محمد خير العوض.
تأتي الزيارة في أعقاب إعلان القوات المسلحة السودانية - أمس - أن قوات تتبعها، تعرضت لكمين من قوات وميليشيات إثيوبية، داخل الأراضي السودانية، نتج عنه خسائر في الأرواح والمعدات.
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