نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك أبو ظبي التجاري بالإمارات وخدمة التمويل العقاري المقدمة منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك أبو ظبي التجاري في دولة الإمارات يقوم بتقديم العديد من الحلول والتمويلات المختلفة للمواطنين والمقيمين كما يقدم تمويلات أخري للشركات وذلك بهدف تقديم المساعدة في تحقيق الأحلام وتوفير الفرص ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أحد التمويلات المقدمة من البنك وهو خدمة التمويل العقاري المقدمة من البنك لتحقيق حلم امتلاك عقار مناسب لجميع أفراد الأسرة وماهي مميزات التمويل وأهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم.

بنك أبو ظبي التجاري ومميزات خدمة التمويل العقاري

يقدم بنك أبو ظبي التجاري التمويل بمجموعة كبيرة من المميزات التي تجعل هذا التمويل يتناسب مع تطلعات وطموحات الكثير من الأسر التى تحلم بامتلاك منزل مناسب لهم ومن أهم تلك المميزات التالي:

التمويل متاح للمواطنين والمقيمين.

تصل نسبة التمويل 85%من قيمة العقار بالنسبة للمواطنين وتصل نسبة التمويل 80%بالنسبة للمقيمين.

فائدة تنافسية ومتعددة(فائدة ثابتة ومتغيرة).

فترة سداد طويلة تمتد حتي 25عاماً.

التمكن من السداد الجزئي أو الكلي لقيمة التمويل.

الحصول على مساعدة مدير علاقات مصرفية في مجال التمويل العقاري.

إتاحة استبدال الوحدة العقارية بوحدة أخري.

التمتع بخدمة ما بعد البيع.

يصل الحد الأدني للتمويل إلى 250الف درهم والحد الأقصى يصل إلى 24مليون درهم.

إمكانية إعادة جدولة قرض التمويل.

أهم شروط الحصول على التمويل

لا يقل عمر المواطن أو الوافد عن واحد وعشرون عاماً. لا يقل الحد الأدني لراتب المواطن الإماراتي الموظف عن 8000درهم والمواطن الإماراتي صاحب المهن الحرة لا يقل عن 75000درهم. لا يقل الحد الأدني لراتب الوافد المقيم عن 25000درهم. يتطلب التأمين على الحياة والتأمين على العقار.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

أولاً: المستندات المطلوبة بالنسبة للموظفين

ملئ نموذج بطلب للحصول على التمويل.

صورة الهوية الوطنية لدولة الإمارات سارية المفعول.

جواز سفر ساري.

ذكر مصدر الدفعة الأولي.

كشف حساب لآخر ستة أشهر.

شهادة راتب توجه للبنك لا يتجاوز تاريخ إصدارها عن ثلاثون يوماً من تاريخ التقديم.

إثبات حجز العقار في حال تواجده.

شهادة بتحويل الراتب مصدقة من جهة العمل وذلك يتم في حال رغبة العميل بتحويل راتبه لبنك أبو ظبي التجاري.

تقديم كافة المعلومات عن القروض الحالية.

ثانيا: المستندات المطلوبة بالنسبة لأصحاب العمل

ملئ نموذج طلب للحصول على التمويل.

إذا كانت قيمة مبلغ التمويل تتجاو ال2.5مليون درهم يتوجب تقديم نسخة بالنسبة لتقرير مدقق الحسابات لآخر عامين.

تقديم كشف الحساب الشخصي لآخر ستة أشهر.

تقديم كشف بحساب الشركة لآخر ستة أشهر.

الإعلان عن مصدر الدفعة الاولي.

صورة الهوية الوطنية.

جواز سفر ذات صلاحية سارية.

إثبات حجز العقار.

صورة الرخصة التجارية سارية المفعول.

تقديك جميع المعلومات عن التمويلات والإلتزامات الجارية مع البنك.

خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل

هناك عدد من الخطوات الإلكترونية يتم القيام بها لكي يتم التقديم على التمويل وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول للموقع الإلكتروني للبنك. قم بالضغط على خيار القروض ومنها اختر مشاهدة القروض. بعد ذلك اضغط على خدمة التمويل العقاري. قم بالإطلاع على كافة المعلومات والأحكام والشروط الخاصة بالتمويل. في نهاية الصفحة قم بتحديد ما إذا كنت عميل حالي أم لا ثم قم بإدخال باقي البيانات المطلوباً. أخيراً قم بالضغط على زر تقديم.

هذا وقد ذكر البنك أنه لا يمكن تأجيل سداد الأقساط الخاصة بالتمويل حيث أنه يتم سداد أول قسط بعد مرور شهر من تاريخ الحصول على التمويل.