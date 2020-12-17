نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات الفضائية 2021 وكيفية تحديث القنوات بدون فقدان ترتيب القنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددات القنوات الفضائية 2021: مع أقتراب العام الجديد عام 2021 يبحث الكثير عن ترددات القنوات الفضائية الجديدة من القنوات المفتوحة والمشفرة من القنوات الرياضية والإسلامية وقنوات الطبخ لستات البيوت،من جميع الأقمار، قمر النايل سات القمر العملاق والمشهور وقمر العرب سات المشهور فى الدول العربية السعودية والكويت والإمارات، وقمر الهوت بيرد وقمر سهيل سات وغيرة من الأقمار، ولكن هذة أكثر الأقمار الفضائية شُهرة فى الدول العربية، وسوف نعرض لكم فى موضوعنا هذا أهم وأعلي ترددات القنوات الفضائية، وأيضاً كيفية تنزيل القنوات والبحث بالتردد علي أجهزة الريسيفر.

كيفية تنزيل ترددات القنوات علي أجهزة الإستقبال

تختلف كل أجهزة الإستقبال من حيث النظام والسوفتوير الخاص بة، ويوجد الكثير من الأشكال والأنواع، ولكن ما يهم الجميع هو كيفية البحث عن قناة محددة بالتردد والبحث عنها طريقة واحدة لا تتغير، وحين نريد البحث بالقناة سوف نريد معرفة تردد القناة المطلوبة والإستقطاب الخاص بالتردد عامودي أو أفقي ومعرفة معدل الترميز الخاص بالتردد، وكل تردد من الترددات يقوم بتنزيل باقة من القنوات وليس قناة واحدة،ويوجد النوع العادي لجهاز الإستقبال (الرسيفر) ويوجد نوع ال HD لجهاز الإستقبال (الريسيفر) سوف نوضح كيفية البحث بالتردد علي كل جهاز منهم:

النوع العادي من الرسيفر:

نقوم بالدخول علي قائمة Minu من الريموت كنترول الخاص بالريسيفر. الذهاب إلي قدوم قناة سوف تظهر لنا قائمة يوجد بها قنوات تليفزيون، قنوات راديو، إنشاء قناة، سوف نختار إنشاء قناة. سوف تظهر لنا خانة اختيار القمر نقوم بإختيار القمر المطلوب،ونقوم بكتابة التردد الخاص بالقناة، ونقوم بكتابة معدل الترميز الخاص بالقناة فى الخانة الخاصة بة، ونقوم بكتابة إستقطاب القناة أفقي أو عامودي، ونضغط علي كلمة بحث فى الأسفل وسوف يبدأ فى البحث وتنزيل قنوات التردد المطلوب.

نوع الرسيفر الإتش دي HD

نقوم بالدخول علي قائمة Minu من الريموت كنترول الخاص بالريسيفر. الذهاب إلي التركيب سوف تظهر لنا قائمة بها عدة خيارات نختار منها قائمة الترددات. سوف تظهر لنا صفحة بها كل الترددات الموجودة بجهاز الريسيفر، ويوجد بأسفل الصفحة عدة خيارات، أضافة تردد، حذف تردد تعديل تردد بحث، سوف نتختار إضافة تردد ونقوم بكتابة التردد ومعدل الترميز والإستقطاب الخاص بالتردد، ولا يختلف كثيراً عن نظام الريسيفر العادى.

والصور التالية توضح بعض أنظمة الرسيفر المختلفة العادية والإتش دي HD.

ترددات القنوات الإسلامية 2021

تعتبر القنوات الإسلامية من أفضل وأهم القنوات عند الباحثين والإستمتاع بالمضمون الديني الفريد الذي تبثة القنوات الإسلامية سواء المتخصصة فى بث التلاوات القرآنية علي مدار اليوم، او القنوات الإسلامية التي تهتم بعرض منظومة برامج دينية شاملة تضم كل ما يهم المسلم فى أمور دينة ودنياة، وإليكم جميع ترددات القنوات الإسلامية:

• تردد قناة المجد للقران:

التردد / 12054 / 12053

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة المجد العامة:

التردد / 11372

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة السعودية قران:

التردد / 12149

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة السعودية سنة:

التردد / 12149

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة الحافظ:

التردد / 12341 / 12360

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة دعوة:

التردد / 12687 / 10727

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة آيات:

التردد / 11850 / 11334

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة الإرث النبوي:

التردد / 11334

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة العفاسي:

التردد / 10727

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة البرهان:

التردد / 12053

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة الرحمة:

التردد / 10873

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة الناس:

التردد / 12054

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة الندي:

التردد / 11430

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة دليل:

التردد / 12398

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة مكة:

التردد / 12399

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة صفا:

التردد / 10757

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

ترددات القنوات التعليمية 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم أن القنوات التعليمية مهمة جداً وأنها مكملة للمدرسة ولا تقل أهمية عن المدرسة وتوفر القنوات التعليمية جميع الوسائل التعليمية المناسبة لجميع الطلاب فى جميع الصفوف، وإليكم جميع ترددات القنوات التعليمية 2021:

• تردد قناة مدرستنا:

التردد / 12303

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة مصر التعليمية:

التردد / 11747

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة مصر التعليمية للتعليم الفني:

التردد / 11757

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

ترددات القنوات الرياضية 2021

ولعشاق الساحرة المستديرة ومتابعين أهم التظاهرات الرياضية عموماً، الذين يبحثون بإستمرار عن القنوات الناقلة لأهم البطولات العالمية والدوريات الأوروبية، لمشاهدة أهم المباريات حتي فى الدول العربية كالدوري المصري او الدوري السعودي ولما يلحق المشاهد من المتعة الكروية، وإليكم جميع ترددات القنوات الرياضية:

• تردد قناة السعودية الرياضية 1:

قمر النايل سات:

التردد / 12149

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

قمر العرب سات

التردد / 11230

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة السعودية الرياضية HD:

التردد / 12284

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة On sport 1 (أون سبورت 1):

التردد / 10853

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة:

التردد / 11054/11013

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة أبو ظبى الرياضية المفتوحة :

التردد / 12226

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 و 3:

التردد / 11804

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة أبو ظبي الرياضية 5:

التردد / 12092

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة أبو ظبي الرياضية 7 HD:

التردد / 12092

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة أبو ظبي الرياضية 5 HD:

التردد / 12092

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسى

• تردد قناة الكأس الرياضية :

التردد / 11919 / 12149

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة النيل للرياضة Nile Sport:

التردد / 11842

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة تايم سبورت Time Sport:

التردد / 11449

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة دي إم سي سبورت dmc sport:

التردد / 11450

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

ترددات قنوات الطبخ 2021

سنقدم أهم ترددات قنوات الطبخ لربات البيوت وهواة الطبخ والباحثين عن تعلم فنون الطهي المختلفة والتعرف علي وصفات الأكلات العالمية بجميع أنواعها وتصنيفاتها، إليكم جميع ترددات قنوات الطبخ:

• تردد قناة سي بي سي سفرة:

التردد / 11488

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة سميرة تي في:

التردد / 12360

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة شيف للطبخ:

التردد / 12303

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة فود نيتورك:

التردد / 12073

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة فتافيت:

التردد / 11930

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة masala:

التردد / 11881

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة بيتي:

التردد / 11334

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة ست البيت:

التردد / 12562

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة سي بي سي بنة:

التردد / 10992 / 11033

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة بانوراما فود:

التردد / 12341

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة تيستي فود:

التردد / 11430

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

ترددات قنوات الأطفال 2021

تعتبر قنوات الأطفال واحدة من أهم قنوات التليفزيون التي تحرص علي توفير محتوي ترفيهي وتعليمي فى نفس الوقت، والذي يساعدهم فى تنشئة أطفالهم وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والتربوية، وإليكم جميع ترددات قنوات الأطفال:

• تردد قناة سمسم:

التردد / 11483

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة أجيال:

التردد / 12149

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة MBC 3:

التردد / 11470

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة طيور الجنة:

التردد / 11636

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة طيور بيبي:

التردد / 11315 / 11393

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة المجد للأطفال:

التردد / 12226 / 11334

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة أطفال ومواهب:

التردد / 11353

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة مودي كيدز:

التردد / 11603

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة دودو كيدز:

التردد / 11604

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة زوم أطفال:

التردد / 11604

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة سبيس تون:

التردد / 11785

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة كوجي للأطفال:

التردد / 11636

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة ماجد للأطفال:

التردد / 12221

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / رأسي

• تردد قناة ليبيا المرح:

التردد / 11137

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي

• تردد قناة ميكي:

التردد / 11526

معدل الترميز / 27500

الإستقطاب / أفقي