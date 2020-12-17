خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي 1442 | رابط مباشر

يبحث عدد كبير من المواطنون السعوديون عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي 1442، وذلك لأن الضمان الاجتماعي يهتم بمساعدة اليتامى والأرامل والعاجزين أصحاب إصابات العمل، وذلك ليكون لهم مرتب شهري ثابت يمكنهم من العيش بصورة راقية تتناسب مع قيمة الفرد السعودي، كما يقوم بتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية.

الضمان الاجتماعي السعودي

يعتبر نظام التسجيل في الضمان الاجتماعي من أهم الخدمات الحكومية التي تعني بها الدولة، وذلك لأنها تقوم بتوفير مبلغ شهري ثابت للمواطنين ذوي الاحتياجات والأرامل، وكذلك الأطفال اليتامى، وذلك حتى لا يكثر المتسولون وأصحاب الحادات، ويمكن للمستفيدين من هذا البرنامج بعد معرفة شروط التسجيل.

كما يمكنك التسجيل في الضمان بصورة إلكترونية تماماً، وذلك لتوفير سهولة التقديم، ويمكن لأصحاب الضمان الاجتماعي الاستعلام عن أفراد الضمان من خلا النت أيضاً.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1442

وعند الرغبة في التسجيل في الضمان الاجتماعي فهناك بعض الشروط التي يجب توافرها بالمستفيد حتى يتمكن من الاستمتاع بالبرنامج، ويضمن القبول فيه، وشروط التسجيل هي:

يجب ألا يزيد دخل المتقدم لبرنامج الضمان عن 3000 ريال سعودي شهرياً.

يلزم عدم توافر وظيفة أو أي عمل خارجي بالنسبة للمتقدمين في العمر.

عدم امتلاك أي سجلات تجارية للمتقدمين، وذلك حتى يتمكنوا من القبول عند التسجيل.

يجب ألا يكون المتقدم للتسجيل لا يحصل على أي دعم حكومي من أي برامج تمويلية أخرى.

كما يمكن لأسر الهاربين والمساجين في قضايا الديون أو الإدمان، يمكن لأسرهم التسجيل في الضمان والتمتع بخدمات البرنامج.

فتلك هي الشروط التي يجب على المتقدم معرفتها والالتزام بها عند الرغبة في التقديم في برنامج الضمان وذلك حتى يتمكن من القبول بالبرنامج بسهولة، ويمكنك التسجيل كما يلي.

كيف اسجل في الضمان الاجتماعي

بعد ذكر شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي نأتي لنقطة كيف نسجل في برنامج الضمان، ويمكنك التسجيل من خلال النت كما يلي:

أولاً، قم بالدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية. بعد ذلك اختر “الخدمات الإلكترونية”. بعد ذلك قم بالنقر على “بوابة الخدمات الإلكترونية”. يظهر لك صفحة التسجيل، فقم بالضغط على “تسجيل كمستخدم جديد”. قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بالتسجيل، مثل الاسم-تاريخ المولد-رقم الهوية الوطنية-رقم جوالك وغيرها. قم بكتابة كود التأكيد الموجود في الصورة. ثم قم بالضغط على “تسجيل”. يتم استلام كود تفعيل على هاتفك الخاص، فقم بكتابة كود التفعيل. في النهاية قم بالضغط على “تأكيد”.

فعند اتباعك لتلك الخطوات السابقة، يكون قد تمكنت من التسجيل في خدمة الضمان الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية وفقاً للشروط 1442.