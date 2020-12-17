منصة مدرستي التعليمية بيان وزارة التعليم حول موعد الاختبارات النهائية

منصة مدرستي التعليمية وبيان وزارة التعليم حول موعد الاختبارات النهائية بالمملكة العربية السعودية، منصة مدرستي من أفضل المنصات للتعليم الإلكتروني “التعليم عن بعد” في المملكة العربية السعودية والتي حققت نجاح عظيم في خلال الفترة الماضية من العام السابق والعام الحالي أيضاً، حيث بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حرصت وزارة التعليم في السعودية على استكمال المسيرة التعليمية لدى الطلاب في جميع المراحل عن طريق منصة مدرستي، وهي توفر جميع المدرسين في كل المواد الدراسية، وأيضاً يكون هناك بعض الواجبات الدراسية التي يجب على الطالب إنجازها قبل موعد الاختبارات النهائية ليتأكد المدرس من مستوي الطالب في هذه المادة، وكذلك مع باقي المواد، ولذلك تبذل وزارة التعليم في المملكة أقصى جهد لها وذلك للحفاظ على صحة المعلمين والطلاب، وعدم انتشار فيروس كورونا إلى أن تنتهي هذه الجائحة بسلام.

نقوم بالبحث في جوجل عن منصة مدرستي التعليمية والدخول إليها. ثم نقوم باختيار حساب مايكروسوفت. بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم ورقم المرور الخاص بالطالب. نضغط على تسجيل للدخول لمنصة مدرستي.

نقوم بالدخول إلى الموقع الخاص بمنصة مدرستي التعليمية. ثم نقوم بتسجيل الدخول عن طريق حساب مايكروسوفت. بعد ذلك نقوم باختيار قائمة جدولي ومنها يختار الطالب الدرس الذي يرغب في حضوره الآن. يقوم الطالب بالضغط على أيقونة حضور الدرس حتي يثبت أنه حضر هذا الدرس.

يقوم الطالب بتنزيل تطبيق توكلنا على الجوال الخاص به. يدخل الطالب على المعلومات التي تخص منصة مدرستي. يكتب الطالب كلمة المرور (الرقم السري) واسم المستخدم ثم رمز التحقق. بعد ذلك يدخل الطالب إلى منصة مدرستي ويقوم باختيار أي خدمة يريدها سواء حضور درس معين أو انهاء الواجبات أو أي خدمة أخرى، وأيضاً هناك فيديوهات لمراجعة كل الدروس.

كيفية تسجيل الدخول إلى المنصةكيفية الدخول لمنصة مدرستي لحضور الدروسطريقة التسجيل في منصة مدرستي عن طريق تطبيق توكلناموعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية

لقد أعلنت وزارة التعليم في المملكة السعودية أنه سوف يتم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك لأول مرة على منصة مدرستي التعليمية يوم الأحد القادم الموافق 20-12-2020 وبالتاريخ الهجري يوافق الخامس من شهر جماد الأول 1442 هـ وذلك بعد تجهيز منصة مدرستي لاستقبال اختبارات الفصل الدراسي الأول، وأيضاً وزارة التعليم سوف تقوم بوضع عدد 2 اختبار في اليوم لمادتين مختلفتين.

النظام الذي سوف تسير عليه اختبارات الفصل الدراسي الأول

لقد نظمت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عملية الاختبارات عبر منصة مدرستي بأن تكون ساعات الاختبار في اليوم الواحد 3 ساعات على الأكثر وأيام الاختبارات بالنسبة للمرحلة الأولى (الابتدائية) سوف تكون 5 أيام في الأسبوع كحد أدنى، وفي المرحلة المتوسطة (الإعدادية) سوف تكون 6 أيام في الأسبوع، وفي المرحلة الثانوية ستكون أيام الاختبارات 7 أيام في الأسبوع، كما نظمت وزارة التعليم الاختبارات حيث سمحت بإعداد الاختبارات الورقية لمن يتعذر في التواصل عبر الانترنت أو وجود مشاكل بالشبكة وإعداد أيضاً 3 نماذج من كل اختبار، ولا يسمح بأخذ استراحة بين كل اختبار خلال اليوم.