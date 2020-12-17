باريس.. السجن مدى الحياة لمنفذ هجوم قطار تاليس

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، يوم الخميس، بالسجن مدى الحياة على الشاب المغربي أيوب الخزاني مطلق النار في الهجوم الفاشل على قطار تاليس بين باريس وامستردام في اغسطس 2015، الذي أحبطه ركاب تمكنوا من السيطرة عليه.

وحكم بمدد تراوح بين سبع سنوات و27 سنة على ثلاثة رجال متهمين بمساعدة مطلق النار ومخطط الهجوم عبد الحميد أباعود الذي خطط أيضاً هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية وقُتل إثرها.

في 21 أغسطس 2015، استقلّ الخزاني قطارا متجها من أمستردام إلى باريس من محطة قطارات في بروكسل مسلحا بمسدس وبندقية كلاشينكوف و300 رصاصة. وقد شل حركته ركاب من بينهم جنديان أميركيان كانا في عطلة وباللباس المدني.

وانقض الركاب عليه للحؤول دون أن يقتل "بشكل أعمى ومن دون تمييز كل الركاب" على ما جاء في قرار المحكمة التي أيدت طلبات النيابة العامة في مرافعتها.

وعند النطق بالحكم بقي أيوب الخزاني (31 عاما) واقفاً في قفص الاتهام من دون أن يبدو عليه أي تأثر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وطوال المحاكمة أكد الخزاني أنه تلقى أمرا واحدا من مخطط الهجوم وهو قتل جنود أميركيين وأعضاء في المفوضية الأوروبية سيكونون في القطار بحسب أباعود.

وأدين المتهمون الآخرون بلال شاترا ورضوان العمراني الظريفي ومحمد البقال بتهم مساعدة الخزاني وأباعود في رحلتهما للوصول إلى اوروبا انطلاقا من سوريا وقد حكم عليهم بالسجن 27 و7 و25 عاما.