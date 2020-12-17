دعوى قضائية أمريكية تتهم الأسرة المالكة في قطر بتمويل الإرهاب

تسعى دعوى قضائية جديدة مرفوعة في الولايات المتحدة تختصم المؤسسات المرتبطة بالعائلة المالكة في قطر؛ للحصول على تعويضات لضحايا الهجمات الإرهابية في إسرائيل

وكشفت صحيفة "المونيتور" عبر تقرير نشرته على موقعها، عن أن أفرادا من عائلات وذوي ضحايا أمريكيين في الهجمات الإرهابية في إسرائيل قد اقاموا دعوى قضائية ضد مؤسسات مالية قطرية كبرى يزعمون أنها ترأسها أفراد من العائلة المالكة.

وزعم ملف للمحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين، أمس، أن قطر الخيرية ومصرف الريان وبنك قطر الوطني سهّلت عن علم الأنشطة المالية للجهاد الإسلامي الفلسطيني وحركة حماس بين عامي 2015 و 2016. تم الإبلاغ عن الدعوى الأخيرة لأول مرة من قبل صحيفة واشنطن بوست.

واتهم المتقاضون على وجه التحديد مؤسسة قطر الخيرية بتحويل ما لا يقل عن 28 مليون دولار إلى الجماعتين الإرهابيتين ، بما في ذلك مدفوعات لعائلات "الشهداء".

وتتهم الدعوى أيضًا مصرف الريان ومصرف قطر الوطني بإدارة حسابات مصرفية لإرهابيين معروفين، بمن فيهم أحلام عارف أحمد التميمي، التي سهلت مقتل 15 شخصًا في تفجير انتحاري عام 2001 في مطعم بيتزا سبارو في القدس.

القضية هي الثانية من نوعها التي يرفعها مواطنون أمريكيون العام الجاري

ففي يونيو، استهدفت دعوى رفعها 51 مدعيا أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية المؤسسات الثلاث، مستشهدة بهجمات على مواطنين أمريكيين في إسرائيل ، بما في ذلك نقيب سابق بالجيش الأمريكي يبلغ من العمر 28 عاما قُتل في هجوم طعن عام 2016 في يافا.

ويتم رفع كلتا القضيتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين بالسعي للحصول على تعويضات ثلاثية من المؤسسات الخاصة ولكن ليس مقاضاة المسؤولين الحكوميين.

ومع ذلك، يرأس جمعية قطر الخيرية عضو العائلة المالكة حمد بن ناصر آل ثاني ، ويقال إن صندوق الثروة السيادية للبلاد، الذي تشرف عليه العائلة المالكة، يمتلك حصة 50٪ في بنك قطر الوطني، ويتألف مجلس إدارة مصرف الريان من أفراد العائلة المالكة.