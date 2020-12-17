المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يلتقي زوارا من الخليج.. صور

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للقائه مع أشخاص من الخليج أثناء زيارتهم لإسرائيل.

وكتب أدرعي في تغريدة على موقعه في"تويتر": "تشرفت بلقاء أصدقاء من الخليج العربي الذين يحلون ضيوفا على إسرائيل".

وأضاف: "لا شعور يضاهي شعور التلاقي والانفتاح والتآخي.. وللضيوف الكرام أقول: بكم نزلتم أهلا ووطئتم سهلا.. مرحبا بكم في أرض الضيافة في إسرائيل".

وكانت إسرائيل وقعت في الفترة الماضية، اتفاقيات إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات والسودان والبحرين والمغرب، وذلك برعاية أمريكية.

ويعتبر المغرب هو رابع دولة عربية تعلن عن التطبيع مع إسرائيل كجزء من مبادرة إدارة ترامب "اتفاقات إبراهيم".