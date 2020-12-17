بعد انطلاق حملة التطعيم.. السعودية: لم نسجل أي مضاعفات لمن تلقى لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات جدية لمن تلقى لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".

وكانت السعودية، أعلنت اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب ساعات قليلة من وصول دفعة لقاح شركة فايزر.

وأضافت وزارة السعودية في تصريحات لقناة "العربية"، أن 150 ألفا سجلوا لتلقي اللقاح حتى ظهر اليوم، مؤكدة أنه سيتوفر نوعان أو 3 من اللقاح وفق ما تقره هيئة الدواء.

وبدأت المرحلة الأولى من حملة التلقيح، بتطعيم وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، وأعقبه حصول مواطن ومواطنة ووافد في المستشفيات.

وتستهدف المرحلة الأولى من التطعيم الأشخاص الذين تجاوز عمرهم الـ 65 عاما، والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى بالفيروس.

وكانت السعودية، أجازت الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو ما انطلقت حملته اليوم.

وقررت السلطات الصحية في السعودية إجراء التطعيم على 3 مراحل، الأولى المواطنين والمقيمين الذين تجاوز عمرهم الـ 65 عاما، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى.

أما المرحلة الثانية ستكون للأشخاص فئة المتجاوزين الـ 50 عاما، والثالثة ستكون لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على اللقاح.