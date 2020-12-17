ليفاندوفسكي يكتسح ميسي ورونالدو ويفوز بجائزة الأفضل

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني بجائزة أفضل لاعب لعام 2020، يوم الخميس، خلال حفل جوائز "الأفضل" التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في لوزان.

وبحسب التوقعات، فقد فاز ليفاندوفسكي بالجائزة للمرة الأولى على حساب المرشحين الدائمين الآخرين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بعد قيادته بايرن ميونيخ إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حيث كان أفضل هداف في المسابقات الثلاث، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي الكأس السوبر المحلية والكأس السوبر الأوروبية.

وسبق للنجم البولندي أن توّج مطلع أكتوبر بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ما عزز حظوظه بأن يصبح أفضل لاعب في العام 2020.

ولعب نجم بروسيا دورتموند السباق والذي توج بلقب البوندسليغا في كل من المواسم الستة مع بايرن ميونيخ حتى الآن، دوراً أساسيا في التتويج بايرن ميونخ الموسم الماضي بتسجيله 15 هدفاً، متصدراً ترتيب الهدافين بفارق خمسة أهداف عن أقرب ملاحقيه.