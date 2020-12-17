فرنسا تسجل أكبر قفزة يومية فى إصابات كورونا منذ 20 نوفمبر

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الخميس 18.254 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فى أعلى رقم يومى للإصابات منذ 20 نوفمبر، مع تصاعد منحنى الإصابات مجددا.





وبتسجيل فرنسا 2.42 مليون حالة فى المجمل، تصبح خامس أكثر دول العالم إصابة بالفيروس، بحسب قناة "روسيا اليوم". وبعد أن بلغت الإصابات ذروتها فى السابع من نوفمبر بوصولها إلى 87 ألف حالة، انخفض العدد اليومى للحالات الجديدة بشكل كبير فى الأسابيع اللاحقة، ويرجع ذلك أساسا إلى عزل عام ثان من 30 أكتوبر إلى 15 ديسمبر الجارى. وارتفع عدد الوفيات بواقع 258 لتصل إجمالا إلى 59.619، وهو سابع أعلى عدد فى العالم.

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