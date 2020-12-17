تركيا تسجل زيادة يومية قياسية فى حصيلة وفيات فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، تسجيل زيادة قياسية فى عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغت 243 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع فى المجمل إلى 17364 حالة.





وسجلت تركيا أيضا 27.515 إصابة جديدة بالفيروس فى اليوم الماضى، من بينها حالات لا تظهر عليها الأعراض، بانخفاض تجاوز الألفى حالة عن اليوم السابق، بحسب ما أفادت "رويترز". وسجلت تركيا إجمالا مليون و955.680 إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة فى مارس. وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام العمل وعزلا عاما فى العطلات الأسبوعية فى محاولة لكبح الزيادة فى الإصابات.

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