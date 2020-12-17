بايدن يتعهد بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات السيبرانية ضد بلاده

جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات سريعة تجاه منفذى الهجمات السيبرانية ضد الحكومة الأمريكية بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال بايدن، فى بيان، إن فريقه سيجعل من الرد على عمليات الاختراق أولوية قصوى، وسيفرض "تكاليف كبيرة" على الأطراف المسؤولة عن مثل هذه الهجمات الإلكترونية. وأضاف "يجب أن يعلم خصومنا أننى، كرئيس، لن أقف مكتوف الأيدى فى مواجهة الهجمات الإلكترونية على أمتنا". وتعرضت الخزانة الأمريكية، الأحد الماضى، لهجوم سيبرانى ناجح من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أخرى، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

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