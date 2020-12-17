ارتفاع ضحايا قارب غرق بالقرب من فنزويلا إلى 28 مهاجرًا

جدة - نرمين السيد - قال المدعى العام فى فنزويلا طارق وليام صعب اليوم الخميس، إن عدد من لقوا حتفهم جرّاء غرق قارب كان متوجها إلى "ترينيداد وتوباجو" جنوب الكاريبى ارتفع ليصل إلى 28 مهاجرًا فنزويليًا.





وأوضحت شبكة فرانس 24 الإخبارية - فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم - أن القارب الذى كان يحمل المهاجرين غادر ولاية سوكريه شمال شرقى فنزويلا فى 6 ديسمبر لكنه لم يصل إلى وجهته مطلقًا. وبدأ العثور على أولى الجثث يوم الجمعة الماضية حين قيام خفر السواحل بدوريات روتينية. وتم انتشال 14 جثة خلال الأيام القليلة الماضية.

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