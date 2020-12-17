تجسس جديد.. الدنمارك تتهم امرأة بنقل معلومات استخباراتية إلى تركيا

وجه الإدعاء الدنماركي اتهامات لامرأة بنقل معلومات، عن أشخاص في البلاد إلى السلطات التركية.
وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، اتهمت السيدة بتمرير معلومات عن أشخاص دنماركيين على صلات بالداعية فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وقالت مدعية كوبنهاجن ليز لوته نيلاس، اليوم الخميس، إنه من المجرم بموجب القانون الدنماركي الإبلاغ عن مواطنين لجهاز استخباراتي أجنبي.
ومن المتوقع أن تواجه المرأة البالغة من العمر 47 عاما، ولم تذكر الوكالة اسمها لكنها أشارت إلى أنها أجنبية، حكما بالسجن الذي يصل إلى ست سنوات.
ولم يلق القبض على السيدة حيث إن مكانها ما زال غير معروف، لكنها تم إتهامها بنقل معلومات عن أسماء عدد من الأشخاص الذين يعيشون في الدنمارك، ومعلومات عن اتصالهم بحركة جولن
وأضافت نيلاس أن الإدعاء يطالب بعقوبة السجن وترحيل المرأة.
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