الولايات المتحدة تحصل على 8 ملايين جرعة من لقاحات كورونا الأسبوع المقبل

أعلن مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، بريت جيروير، عن شحن 7.9 مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى الولايات في الأسبوع المقبل، في حالة منحه ترخيص الاستخدام الطارئ.

ونقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن جيروير: "اليوم، يمكن أن نقول ما لم نقله من قبل، فإن نهاية الجائحة بدأت تظهر في الأفق"، وذلك مع الموافقة على استخدام لقاحين، هما فايزر وموديرنا.

وتابع المسئول الأمريكي: "إذا تم منح لقاح موديرنا حق الاستخدام الطارئ، سيتم شحن 7.9 مليون جرعة على متن سفينة شحن إلى الولايات الأسبوع المقبل".

وكانت الصحة الأمريكية، أعلنت أمس الأربعاء، عن إرسال 2 مليون جرعة من لقاح فايزر، و 5.9 مليون جرعة من لقاح موديرنا الأسبوع المقبل إلى الولايات الأمريكية، في حالة إجازة استخدام لقاح موديرنا.

وأشار مسئولون أمريكيون إلى أن برنامج التطعيم يهدف إلى تحقيق مناعة قطيع طويلة الأمد، والتي يمكن تحقيقها في حالة إذا تم تحصين 75 إلى 80٪ من الأمريكيين، ضد فيروس كورونا، عبر حصولهم على اللقاحات المضادة.