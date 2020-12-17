زوجة عالم إيراني مهدد بالإعدام تكشف تفاصيل صادمة عن سجنه في طهران

كشفت زوجة العالم الأكاديمي المعتقل لدى إيران أحمد رضا جلالي، تفاصيل صادمة عن سجنه، مناشدة السلطات بالإفراج عنه.

ونقلت قناة "العربية" عن زوجة جلالي قولها إنها لم تتلق معلومات عنه منذ 3 أسابيع، مؤكدة أن السلطات الإيرانية وضعت زوجي بسجن انفرادي.

وأضافت أن صحة زوجها سيئة جدا في سجنه بإيران، لافتة إلى أن طهران لم تستجب للمناشدات الدولية.

وأكدت الزوجة أن المعلومات انتزعت من زوجها جلالي تحت التعذيب، داعية السلطات الإيرانية إلى الإفراج عنه.

وكانت السويد بحثت مع إيران عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق العالم السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي.

وألقي القبض على جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في إيران عام 2016 وأدين بالتجسس عقب اتهامه بتقديم معلومات لإسرائيل لمساعدتها في اغتيال عدد من كبار العلماء النوويين".

وأيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام في 2017.

ونقلت إذاعة سويدية، عن زوجة جلالي قولها إنه "اتصل بها في الصباح ليبلغها بأنه يعتقد أنه سيُعدم قريبا".

وقالت وزيرة خارجية السويد، آن ليند، على تويتر، "في ضوء التقارير التي تقول إن إيران ربما خططت لتنفيذ الحكم بإعدام المواطن السويدي جلالي، تحدثت مع وزير خارجية إيران (محمد جواد) ظريف".

وأضافت "تندد السويد بعقوبة الإعدام وتعمل لضمان عدم تنفيذ الحكم الصادر على جلالي".