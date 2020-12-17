موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 وأهم الشروط والوثائق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة ،تعد مقطوعة الضمان الاجتماعي هي أحد البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في وقت سابق تزامنا مع برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة نحو رؤية 2030، وهدف مقطوعة الضمان هو دعم المواطنين المستحقين، وحمايتهم من الغلاء الذي نتج عن رفع الدعم عن الطاقة.المساعدة المقطوعة
وهو عبارة عن برنامج قائم هدفه على تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، ويدخل ذلك في إطار الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين، وبواسطة هذا البرنامج يتم منح المواطنين السعوديين المقطوعة، ولكنها مبالغ غير منتظمة وليس لها وقت محدد، إلا أن الحكومة السعودية تعلن عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من حين لآخر.شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي
- تسقط المقطوعة عن المواطن إذا وجد أن له رخص تجارية أو سجلات.
- أن لا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع من الحصول على المقطوعة.
- أن لا يغادر المملكة العربية السعودية لمدة 90 يوماً.
- أن لا يتجاوز عدد العمالة غير المهنية لديه 3 عمال.
- عدم وجود عمالة مهنية.
كافة البيانات التي تتوافر على أنظمة الحاسب الآلي.
- سجل الأسرة.
- بطاقة الهوية الوطنية.
- الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي
- أسر السجناء.
- المطلقات والأرامل.
- أن يصرف للأسر ذوي الدخل المنخفض أو التي لا دخل لها.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت على أنه لم يحدد الوقت الذي يتم فيه صرف أو إيداع المساعدات المالية للأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وقد أشادت الوزارة أيضاً من ضرورة متابعة الأخبار فقط من خلال موقع وزارة العمل، ومن المتوقع أن يتم الصرف والإيداع خلال الأيام القلائل القادمة.
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