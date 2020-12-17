اعرف موعد صرف المساعدة المقطوعة وخطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان عبر موقع وزارة العمل

تعد المساعدة المقطوعة نوع من أنواع المساعدات النقدية التي تُقدمها المملكة العربية السعودية لفئة معينة من المجتمع وهي فئة محدودي الدخل، ويباشر هذه المقطوعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكن هناك بعض الشروط الواجب توافرها فمن يرغب في التقديم على تلك المقطوعة للاستفادة منها، كما تعتبر هذه المقطوعة من أوائل البرامج الاجتماعية الهامة المُقدمة من قبل المملكة، لذا سنذكر لكم جميع المعلومات عن تلك المساعدة المقطوعة.

تُقدم لمحدودي الدخل.

تُقدم لمن يعاني من العجز المؤقت.

الأرامل وفاقدين الآباء.

تشمل السيدات المطلقات.

تُقدم أيضاً لأسر السجناء أو المتغيبين.

المتقدم للحصول على تلك المساعدة المقطوعة لا يقل عمره عن 35 عام.

في حالة عدم امتلاكه مهنة.

المواطنين الذين لا يأخذون معاشات.

الأشخاص الغير مسجلين في السجل التجاري.

تُقدم لفترة محدودة فقط وليست مستمرة.

من هم الفئات المستحقة المساعدة المقطوعةشروط الحصول على المساعدة المقطوعةكيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكن لأي شخص الاستعلام عن موعد صرفه من خلال الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك عن طريق رقم الطلب الخاص لكل أسرة، فتسعى الحكومة السعودية خلال الفترة الأخيرة على توسيع شرائح المستفيدين من هذه المساعدة المقطوعة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

لم يتم تحديد موعد صرف هذه المساعدة ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الأخبار بأنه سوف يتم صرفها خلال أوائل شهور من عام 2021، فيمكنكم معرفة جميع ما يُخص تلك المقطوعة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.