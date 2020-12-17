المشير حفتر يثنى على دور إيطاليا فى دعم حل الأزمة الليبية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، ووزير الخارجية بالحكومة الإيطالية لويجى دى مايو، وعدد من المسؤولين فى إيطاليا فى مدينة بنغازى؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى المشترك.
وذكرت بوابة إفريقيا للأنباء، أنه جرى خلال اللقاء التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسى ومجرياته، إضافة لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية.
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