مجلس الأمن يعقد اجتماعا لمناقشة قضية الصحراء الغربية الاثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - وتأتى مناقشة قضية "الصحراء الغربية" على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بسيادة المغرب عليها. وأشار دبلوماسيون إلى أن ألمانيا طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولى لبحث الوضع.

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