تفاصيل اتصال هاتفي جمع العاهل السعودي بـ ترامب

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن الاتصال ركز على استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأشارت إلى أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حريص على تكامل ووحدة مجلس التعاون الخليجي، وملتزمون بتعزيز قوته وآلياته.

وتابع بن فرحان أن الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية.

وفي سياق متصل قال فرحان إن اتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل خطوة مهمة لتحقيق السلام في المنطقة.

وذكر الوزير السعودي أنه من المهم عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات، متابعا "يجب التوصل لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي بشرط وجود دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة".