تعليق جديد لترامب عن المقاطعة العربية لقطر

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن تفاؤله بحسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للصدع الخليجي.
وجاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن الاتصال ركز على استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وأشارت إلى أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حريص على تكامل ووحدة مجلس التعاون الخليجي، وملتزمون بتعزيز قوته وآلياته.
وتابع بن فرحان أن الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية.
وفي سياق متصل قال فرحان إن اتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل خطوة مهمة لتحقيق السلام في المنطقة.
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