محمد بن زايد يتمنى الشفاء لماكرون بعد أن ثبتت إصابته بكورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الخميس، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب بن زايد في "تويتر": "تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا.. آملين له وللشعب الفرنسي الصحة والسلامة".

وكان قصر الإليزيه قد أعلن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا في وقت سابق من يوم الخميس.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام وأنه سيمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.