الإجراءات الخاصة لاختبارات المدارس، وضعت وزارة التعليم بعض الضوابط الخاصة بتصحيح ورصد درجات الاختبارات وكيفية إدخال تلك الدرجات على نظام نور الإلكتروني، تمهيدا لإجراء اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ التى من المقرر لها أن تبدأ يوم الادأحد القادم الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠، في جميع مدارس التعليم العام بقطاعه البنات والبنين.

ما هي آليه إجراء الاختبار

يتم إجراء اختبارات فى الصفوف من الأول والثانى من المرحلة الابتدائية والتربية الخاصة عن طريق تقييم وتقويم بشكل مستمر قائما على مستوى الأداء الخاص بالطالب، ويتم تقسيم مستويات الأداء بثلاث مستويات للاتقان، ومستوى واحد لعدم الإتقان في مختلف المواد، وبعد الانتهاء من عملية التقييم يتم إدخال نتائج هذا التقسيم فى الفترة الأولى من الفصل الدراسي الأول على نظام نور، والبدء بعملية مراجعة تلك النتائج، للوصول إلى المهارات الغير متقنة، والمهارات الغير مرصودة، ثم يتم اعتماد تلك التقنيات والمهارات للفصل الدراسي الأول في نظام نور، أما بالنسبة للصفوف التعليمية من الثالث وحتى السادس الابتدائي، فتقوم الوزارة من التأكد بإعداد أدوات التقسيم المتنوعة، والقيام برصد الدرجات، وإجراء الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول عبر نظام نور، ويتم تقييم الأداء وفق ثلاث مستويات التى تشمل ثلاثة مستويات للاتقان، ومستوى واحد لا غير لعدم الإتقان، وإدخال تلك النتائج الخاصة بالتقييم فور الإنتهاء من عملية التقييم الفترة الأولى والثانية للفصل الدراسي الأول على نظام نور، والبدء فى مراجعة النتائج للوقوف على مدى المهارات الغير مرصودة والمهارات الغير متقنة من الطلاب، ثم القيام بعملية اعتماد تلك التقنيات الخاصة بالمسارات على نظام نور في الفصل الدراسي الأول.

كيف يتم تصحيح ورصد الدرجات

يقوم معلم كل مادة بعد القيام بعملية التصحيح ورصد الدرجات للسؤال الخاص به، والقيام باحتساب المجموع الكلي لدرجات الامتحان بشكل آلي من خلال نظام نور فى خلال ٢٤ ساعة من الامتحان، ويقوم كل معلم برصد درجات مادته على نظام نور وإعداد كشف أولى وطباعته من تلك الدرجات، وتسليمه للمدرسة بعد القيام بعملية المراجعة، والتأكد من صحة رصد الدرجات، وقيامه بالتوقيع عليه، ثم إعلان النتيحة على نظام نور.