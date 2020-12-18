الإليزيه : من المحتمل إصابة ماكرون بكورونا خلال اجتماع المجلس الأوروبى

وكان مكتب ماكرون أعلن فى وقت سابق من اليوم أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ما أدى لبدء حملة تتبع ورصد استهدفت عددا من قادة دول الاتحاد الأوروبى وكبار المسؤولين الذين التقوا به فى الأيام القليلة الماضية.
واجتمع ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى وآخرون فى البداية فى قاعة القمة، وكانوا يتواصلون مع بعضهم البعض والكمامات على وجوههم لكنهم أزالوها بمجرد جلوسهم لبدء المحادثات وأبقوا على مسافة تباعد فيما بينهم حول المائدة.
وتناول ماكرون الغداء يوم الاثنين مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، ورئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث ورئيس منظمة التعاون والتنمية أنجيل جوريا الذى يبلغ السبعين من عمره، كما عقد ماكرون محادثات مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا أمس الأربعاء.
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