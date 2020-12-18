البيت الأبيض : ترامب بحث مع الملك سلمان حل الخلاف الخليجى

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض فى بيان، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحثا مسائل الأمن الإقليمى وحل الأزمة الخليجية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأشار البيان، إلى أن "ترامب شكر الملك سلمان على قيادته وأعرب عن تفاؤله تجاه حل الأزمة بين دول الخليج". كما بحث ملك السعودية والرئيس الأمريكى فى اتصالهما الهاتفى اليوم، المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". واستعرض الجانبان فى اتصالهما العلاقات الثنائية الاستراتيجية وسبل تعزيزها.

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