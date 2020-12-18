اختراق وكالة الأسلحة النووية الأمريكية ضمن علمية تجسس

جدة - نرمين السيد - نقلت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، عن وسائل إعلام أمريكية، أن وكالة الأسلحة النووية تم اختراقها ضمن عملية التجسس واسعة النطاق التى تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية.





يذكر أن الخزانة الأمريكية، تعرضت الأحد الماضى، لهجوم سيبرانى ناجح من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أخرى، بحسب وكالة "رويترز". وتعهد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات سريعة تجاه منفذى الهجمات السيبرانية ضد الحكومة الأمريكية بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.

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