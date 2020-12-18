أول تغريدة لماكرون بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب بالفرنسية فى تغريدة أولى له أنه "مع وباء فيروس "كورونا" المستجد، تتزايد الأزمات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية".

وتابع أن "فرنسا ستكون فى ملتقى التضامن الدولى، وسيتم الإبقاء على الالتزام بزيادة مساعدات التنمية إلى 0.55٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية فترة الخمس سنوات".

وواصل ماكرون فى تغريدة أخرى أن "صوت فرنسا سيكون أقوى لحماية عمال الإغاثة، وأننا سنحشد شركاءنا ونناقش مع المحكمة الجنائية الدولية كيفية تعزيز استجابتنا للجرائم"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سوف يخضع للعزل الصحى بعد ثبوت إصابته بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".