لجمع تبرعات أكبر.. حملة ترامب تغازل مؤيديه باحتمال ترشحه رئيسا في 2024

لم يتنازل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانتخابات الرئاسية، لكن يبدو أن نداء جمع التبرعات من حملته الانتخابية ربما يكون قد أقدم من خلاله على ذلك أخيرًا.

"هل يجب أن يترشح الرئيس ترامب في عام 2024؟" طلبت رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات من الحملة أُرسلت إلى المؤيدين، مساء الثلاثاء.

ومثل معظم رسائل البريد الإلكتروني لجمع التبرعات من كلا الطرفين، ناشدت رسالة مساء الثلاثاء - واحدة من سبع رسائل تم إرسالها في اليوم ذاته فقط - متلقيها بلغة منمقة وعاجلة.

وجاء في الرسالة الإلكترونية: "دعونا نوضح شيئًا: اليسار الراديكالي سرق هذه الانتخابات من الرئيس ترامب". لا يوجد دليل على حدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات 2020 ، وأكدت الهيئة الانتخابية رسميًا فوز الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الاثنين. وتابع البريد الإلكتروني، "لقد كان دائمًا قادرًا على الاعتماد على الشعب الأمريكي للحصول على المشورة ، وهذا هو السبب في أنه طلب منا التواصل مع سؤال واحد مهم للغاية" ، رابطًا لاستطلاع الرأي. وبمجرد إكمال المشاركين لاستطلاع الرأي "نعم" أو "لا" ، يتم تشجيعهم على المساهمة فيما وصفته "انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ". ولم يستطع السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أن يجيب على هذا السؤال نفسه عندما كان يقف في غرفة الاجتماعات في البيت الأبيض في وقت سابق يوم الثلاثاء. وقالت كايلي ماكناني عندما سُئلت عما إذا كان ترامب ينوي الترشح في غضون أربع سنوات وما إذا كانت ترغب في أن تكون جزءًا من حملته: "سأترك ذلك للرئيس ، لكنه لا يزال يتابع الدعاوى القضائية الجارية في الوقت الحالي لهذه الانتخابات".