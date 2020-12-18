الملك سلمان يبحث مع ترامب العلاقات الثنائية الاستراتيجية

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الملك سلمان والرئيس ترامب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الخميس. كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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