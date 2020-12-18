مطلوب منذ ربع قرن.. الجزائر تعلن اعتقال "إرهابي خطير"

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، اعتقال "إرهابي خطير" خلال عملية في ولاية جيجل، شمال شرقي الجزائر.

وقالت الوزارة في بيان: "تمكّنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار، بالقرب من بلدية العنصر بجيجل (...) من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن المدعو (أبو الدحداح) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994".

وتستخدم السلطات الجزائرية مصطلح "إرهابي" لوصف المسلحين الذين نشطوا ضمن جماعات متشددة في البلاد منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بداية ديسمبر أن ثلاثة متشددين قتلوا في اشتباكات مع الجيش في ولاية جيجل، وأضافت في اليوم التالي أنّ جندياً جزائرياً قُتل في اشتباكات بالمنطقة نفسها.

وتأتي عملية القبض على "أبو الدحداح"، الأربعاء، عقب إعلان الوزارة اعتقال 17 شخصاً يدعمون "جماعات إرهابية" في مناطق واسعة من البلاد منذ بداية الشهر.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية أنّ الجيش الجزائري أحبط خطة إعادة انتشار لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وقتل زعيم التنظيم القاعدة في المغرب عبد المالك دروكدال، المعروف أيضاً باسم أبو مصعب عبد الودود، على يد القوات الفرنسية في شمال مالي، لكن في نوفمبر أعلن التنظيم تعيين الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي خلفاً له.