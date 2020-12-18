أمريكا تمنح الترخيص للقاح موديرنا ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أنتونى فاوتشى، إن بلاده ستمنح تفويض للقاح "موديرنا"، الخميس .
ووفق بيان أصدرته وزارة الصحة الأمريكية، يوم الجمعة الماضى، اشترت الولايات المتحدة مئة مليون جرعة إضافية من اللقاح لعلاج وباء كوفيد 19، بالإضافة إلى مئة مليون جرعة أخرى سبق أن طلبتها من السلطات الأمريكية من الشركة.
كما اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة من اللقاح الذى طوّره تحالف فايزر - بيونتيك.
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