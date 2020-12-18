دعاية انتخابية غريبة وموسوعة جينيس .. بشار الأسد يبدأ حملته للترشح لفترة رئاسية جديدة

أفادت صحيفة "الثورة" الرسمية السورية، بأن الرئيس بشار الأسد، سيبدأ تدشين حملته الانتخابية للترشح لفترة رئاسية جديدة لعام 2021، وذلك من خلال فعالية ضخمة بعنوان "رسالة وطنية".

وقالت الصحيفة إن الفعالية ستكون عبر كتابة رسالة "حب إلى العالم" على قطعة قماش بطول 2 متر منقولة على عربة تحيط بها 14 فتاة "من حملة الشهادات الجامعية" تنطلق من جبل قاسيون، مقر قصر الأسد، ثم تمرّ على "جميع المحافظات السورية" لتعود، أخيرًا، إلى دمشق.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن منظم الفعالية، وهو رحالة سوري، قوله إنه "وبعد العودة إلى دمشق، سيتم تسليم الرسالة إلى الأسد، وعليها "تواقيع مليونين ونصف مليون مواطن، كما سيتم إدخال تلك الرسالة، في موسوعة جينيس".

وأوضحت "الثورة" أن الفعالية الوطنية هي عبارة عن "أطول رسالة حب في العالم" إلى "رجل السلام الأول السيد الرئيس بشار الأسد".