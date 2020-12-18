أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض الذي عينه بايدن في إدارته المقبلة بفيروس كورونا.
وأشار بيان صدر عن مكتب الرئيس المنتخب، أن النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه ثبت إصابته بالفيروس.
وقال الفريق الانتقالي إن نتيجة فحص كورونا للرئيس بايدن جاءت سلبية.
وفي وقت سابق، كشفت تحاليل طبية أن أحد الصحفيين الذين سافروا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى ولاية جورجيا يوم الثلاثاء، أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وقال مكتب بايدن في بيان إن المسؤولين الصحيين بدأوا "على الفور" في تعقب الأشخاص المخالطين وأكدوا أن الصحفي لم يكن على اتصال وثيق مع بايدن.
وأضاف البيان: "كإجراء احترازي، سيخضع أحد أعضاء فريق الاتصالات لدينا، والذي كان على اتصال وثيق بهذا الشخص، للحجر الذاتي لمدة 7 أيام".
وتابع: "باقي موظفي الرئيس ليسوا معرضين لخطر التعرض للفيروس أو نقله حسب تقييمنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة كبير مستشاري جو بايدن بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.