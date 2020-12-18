نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللوتو اللبناني 1867.. نتائج سحب اللوتو اللبناني الاصدار 1867 وتردد قناة lbc اللبنانية الناقلة للسحب مع الاعلامي زيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج سحب اللوتو اللبناني 1867، كما هو معتاد في كل أسبوع ان يتم السحب على ارقام البطاقات الفائزة في مسابقة اللوتو اللبناني والتي يشترك فيها الكثير من المواطنين بشراء التذاكر من منافذ البيع التابعة للوتو اللبناني، ومعتاد دائما ان يتم السحب في مساء كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع ويتم اختيار ارقام البطاقات الفائزة للسحب الذي يتم اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، ولذلك يزداد البحث بشكل كبير من قبل المواطنين حول ذلك الرابط الالكتروني التي يتمكن من خلاله المواطنين من الاستعلام عن أرقام البطاقات الفائزة بالمسابقة.

رابط نتائج سحب اللوتو اللبناني 1867

مازالت مستمرة تلك المسابقة منذ العديد من السسنين وهي تحرص على تقديم العديد من الجوائز النقدية لهؤلاء المشتركين في المسابقة من كافة أنحاء دولة لبنان الذين يحرصون على متابعة مراسم السحب التي تتم بشكل اسبوعي وعلى الهواء مباشرة وهذا ما ساعد على نجاح تلك المسابقة التي تتميز بالشفافية الكبيرة نظرا لانها تتم على الهواء وأمام الجميع وهذا ما ساعد علي نجاح تلك المسابقة،ـ وفي خلال تلك الساعات القليلة القادمة سوف يتم اعلان نتائج سحب اللوتو اللبناني 1867، وباعتبار تلك المسابقة من اهم المسابقات التي تتواجد في لبنان في الوقت الحالي حيث انها تحظو على نسبة كبيرة من المصداقية وتستطيع ان تحقق احلام الكثير من المتسابقين في حصولهم على تلك المبالغ التي تساعدهم على تحقيق ما يتمنوه في حياتهم الشخصية، ويمكن للمتسابقين ان يقوموا بالاستعانة بالرابط الالكتروني لمسابقة اللوتو اللبناني ليتمكنوا من الحصول على ارقام البطاقات الفائزة.

تردد قناة lbc الناقلة لمراسم السحب للوتو اللبناني

يمكنك أن تقوم بمتابعة مراسم السحب التي تتم على الهواء مباشرة مع الاعلامي زيد على تردد قناة ال بي سي الناقلة للسحب وذلك على التردد التالي:-