مجهولون يطلقون قذائف هاون على القاعدة الأمريكية بريف دير الزور

جدة - نرمين السيد - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن مجهولين استهدفوا بقذائف الهاون القاعدة الأمريكية، بريف محافظة دير الزور السورية، كما حاول آخرون اغتيال مسؤول حماية الآبار النفطية فى المحافظة.





وقال المرصد عبر موقعه الإلكترونى "أطلق مجهولون عدة قذائف هاون على القاعدة الأمريكية فى حقل العمر النفطى بريف دير الزور، مساء اليوم، وفى سياق ذلك، استنفرت القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية ومشطت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة محيط الحقل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".

وأضاف المرصد " واستهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة سيارة مسؤول عن حماية الآبار النفطية، بالقرب من بئر الأزرق قرب حقل التنك النفطى شمال شرق دير الزور، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات".

وكان المرصد السورى قد رصد، اليوم الخميس، استهداف عربة عسكرية لـ"قسد" نوع "همر"، بقذيفة "آربيجى" أطلقها مسلحون مجهولون، قرب محطة المياه فى بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقى، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر.