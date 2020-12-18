فرنسى ينتحر ويقتل زوجته بعد احتجازها كرهينة

واختطف رجل مسلح مساء الخميس زوجته كرهينة داخل مقر للشركة التى كان يديرها، بينما كان هناك أشخاص آخرون داخل المبنى، ووصلت وحدة قوات الرد السريع لقوات الدرك إلى المكان.
وأسفر إطلاق النار عن إصابة شخصين على الأقل، حسب مصادر لوكالة "فرانس برس".
وبعد نحو ساعتين تم تأكيد انتهاء الحادث، حيث يبدو أن المسلح انتحر وقتل زوجته.
وأفادت قناة "بى إف إم تى فى" بأن الرجل واجه اتهاما بالعنف المنزلى، وكانت هناك عملية طلاق جارية بينه وبين زوجته.
وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن المدعى العام المحلى فتح تحقيقا فى الحادث وفق مواد "الاختطاف" و"العنف المسلح" وغيرهما.
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