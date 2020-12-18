إصابة كبير مستشارى البيت الأبيض فى فريق بايدن بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان صدر عن مكتب الرئيس المنتخب، أن النائب الديمقراطى سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، والذى عينه بايدن كبيرا لمستشاريه، ثبتت إصابته بـ(كوفيد - 19)".
وأكد البيان أن "ريتشموند لم يكن على اتصال قريب مع بايدن فى الفترة الأخيرة".
وأوضح المكتب أن "بايدن أجرى اليوم فحصا طبيا لكوفيد - 19، وأن نتائجه جاءت سلبية (غير مصاب)".
ونوه البيان، إلى أن "المستشار ريتشموند كان مع فريق الرئيس فى رحلته إلى ولاية جورجيا الأمريكية، لكنه تحدث مع بايدن فى الهواء الطلق وكان كلاهما يرتدى الكمامة الواقية ويقفان على مسافة مناسبة من بعضهما البعض، بالإضافة إلى أنه سافر إلى الولاية بمفرده وليس مع موكب الرئيس المنتخب".
وتابع: "ريتشموند التقى بشخصين من ضمن طاقم العمل فى الولاية ولم يكن لديه أى لقاء مباشر مع بايدن، وقد تم متابعة حالة الشخصين للتأكد من وضعهما الصحي".
وشدد البيان على أن المستشار الأمريكي، سيخضع للعزل المنزلى لمدة أسبوعين، وأنه لن يعود إلى العمل ما لم تثبت سلبية فحوصاته لمرتين متتاليتين.
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