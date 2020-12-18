رويترز : أكثر من 73 مليون مصاب بفيروس كورونا فى العالم

جدة - نرمين السيد - أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 73.57 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و653 ألفا و614 حالة.





وتم تسجيل الإصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019. وجاءت فى المراتب العشر الأولى للبلدان التى سجلت أكبر عدد من الإصابات كل من الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا. فى المقابل، سجل العراق والمغرب والسعودية والأردن والإمارات أكبر عدد من الإصابات بالفيروس فى العالم العربى.

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