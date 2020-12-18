بومبيو لتركيا: شراء منظومة إس 400 الروسية يهدد الأمن الإقليمي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه أوضح لنظيره التركي، مولود جاويش أغلو، إن شراء أنقرة لمنظومة إس-400 الروسية يهدد الأمن الإقليمي.
وكتب بومبيو تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أوضحت لنظيري التركي ن شراء منظومة S400 يسمح لروسيا بالوصول إلى القوات التركية وصناعاتها الدفاعية".
وتابع: "أكدت له أن شراء المنظومة يهدد أمن الأفراد والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية".
وفي وقت سابق، قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة لحيازة أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية من طراز إس-400.
وسلّمت روسيا تركيا العام الماضي منظومة الدفاع الجوي إس-400 رغم التحذيرات من أن الأمر لا يتوافق مع عضوية أنقرة في حلف شمال الأطلسي.
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