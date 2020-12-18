جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2020/2021 بعد انتهاء منافسات الجولة 13

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020/2021 بعد انتهاء الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، فهو يعتبر من أقوي الدوريات على مستوى العالم، وله شعبية كبيرة من المشجعين ليس فقط في إنجلترا صاحبة الدوري بل في كل أنحاء العالم يتابعون المباريات، ويشجعون كثيراً من اللاعبين المفضلين لهم، ومنهم من يتخذ أحد اللاعبين قدوة لهم في سلوكه، واحترامه للجميع، ومثال على ذلك اللاعب المصري محمد صلاح الذي يتخذه الكثير من الشباب قدوة له، ويحاولون أن يسيروا على نفس الطريق، واعتباره مثل أعلي لهم سواء للشباب المصري، أو العربي، أوالأجنبي فهو بخلقه الرفيعة، وتدينه، وتمسكه بدينه العظيم، الذي يجعل من يراه يحبه، ويحب أن يعرف عن الدين الإسلامي الذي يمثله اللاعب الخلوق محمد صلاح.

نتيجة مباريات الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 13 من المنافسة:

نقدم لكم ترتيب الجدول الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الثالثة عشر من الموسم الحالي 2020- 2021 حيث تتسابق جميع الفرق الإنجليزية على من يحتل الصدارة، ويصبح في المركز الأول حتى يستطيع التفوق على الفرق الأخرى، ولا ننسى أن فريق ليفربول الموسم الماضي 2019-2020 قد حصد لقب الدوري الإنجليزي، وهذا ما يؤهله للعب في دوري أبطال أوروبا.

ما زال فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعدما فاز أمس على فريق توتنهام بنتيجة 2/1 ليقتنص الثلاث نقاط ويصبح عدد نقاطه 28 بعد أن كان 25 نقطة في الجولة الماضية، ليبتعد عن أقرب منافسيه فريق توتنهام بفارق ثلاث نقاط، ويصبح توتنهام في المركز الثاني بعدما خسر أمام ليفربول، ويظل عند النقطة 25.

في بداية مباريات الجولة الثالثة عشر فاز فريق ولفرهامبتون على فريق تشيلسي بنتيجة 2/1 ليصبح ولفرهامبتون عدد نقاطه 20 نقطة بينما يتوقف رصيد تشيلسي عند النقطة 22 بعد خسارته.

في المباراة الثانية من الجولة 13 تعادل كلاً من فريقي وست بروميتش ألبيون مع مانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 لكلاً منهما ليصبح عدد نقاط ويست بروميتش 7 نقاط بينما فريق مانشستر سيتي يصبح 20 نقطه.

في المباراة الثالثة التي أقيمت أمس الأربعاء بين فريقي ساوثامبتون، وفريق أرسنال التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 لكل منهما فقد حصد كلا الفريق على نقطة واحد ليصبح عدد نقاط فريق أرسنال 14 نقطة، بينما فريق ساوثامبتون 24 نقطة ليصبح في المركز الثالث.

في المباراة الرابعة التي أقيمت في نفس اليوم فقد فاز فريق ليدز يونايتد على فريق نيوكاسل بنتيجة كبيرة هي 5/2 لصالح الليدز ليصبح عدد نقاط الفريقين هو التعادل ب 17 نقطة برغم هزيمة فريق نيوكاسل.

في المباراة الخامسة من الجولة 13 في نفس اليوم فقد فاز فريق إيفرتون على فريق ليستر سيتي بنتيجة 2/0 ليصبح فريق إيفرتون في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ىبينما يتوقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 24 صاحب المركز الرابع.

في المبارةاة السادسة من نفس اليوم فقد تعادل فريقي برايتون، وفولهام بالتعادل السلبي بنتيجة 0/0 ليحصل كلاً منهما على نقطة واحدة، ليصبح رصيد برايتون 11نقطة، أما فولهام فيصبح رصيده 9 نقاط.

في المباراة قبل الأخيرة في نفس اليوم فقد تعادل فريق كريستال بلاس مع فريق وست هام بنتيجة 1/1، ليصبح رصيد كريستال بلاس 18 نقطة، بينما وست هام يصبح رصيده 21 نقطة.

في المباراة الأخيرة من نفس اليوم تقابل ليفربول مع توتنهام ليفوز عليه نتيجة 2/1 لليفر.

أما عن مباريات أمس الخميس فقد تقابل كلاً من فريق بيرنلي مع فريق أستون فيلا الذي انتهت بالتعادل السلبي للفريقين بنتيجة 0/0، ليصبح عدد نقاط فريق بيرنلي 10 نقاط، بينما رصيد أستون فيلا 19 نقطة.

وفي ختام مباريات الجولة الثالثة يوم الخميس أقيمت مباراة بين فريق مانشتر يونايتد الذي فاز على فريق شيفلد بنتيجة 3/2، ليصبح رصيد مانشتر يونايتد 20 نقطة، بينما رصيد فريق شيفلد توقف عند نقطة واحدة من مجمع 12 مباراة لعبها.

في المركز الأول ليفربول برصيد 28 نقطة.

في المركز الثاني توتنهام برصيد 25 نقطة.

في المركز الثالث ساوثامبتون برصيد 24 نقطة.

في المركز الرابع ليستر سيتي برصيد 24 نقطة.

في المركز الخامس إيفرتون برصيد 23 نقطة.

في المركز السادس تشيلسي برصيد 22 نقطة.

في المركز السابع وست هام برصيد 21 نقطة.

في المركز الثامن مانشستر سيتي برصيد 20 نقطة.

في المركز التاسع مانشستر يونايتيد برصيد 20 نقطة.

في المركز العاشر ولفر هامبتون برصيد 20 نقطة.

في المركز الحادي عشر أستون فيلا برصيد 19 نقطة.

في المركز الثاني عشر كريستال بلاس برصيد 18 نقطة.

في المركز الثالث عشر ليدز يونايتد برصيد 17 نقطة.

في المركز الرابع عشر نيوكاسل برصيد 17 نقطة.

في المركز الخامس عشر أرسنال برصيد 14 نقطة.

في المركز السادس عشر برايتون برصيد 11 نقطة.

في المركز السابع عشر بيرنلي برصيد 10 نقاط.

في المركز الثامن عشر فولهام برصيد 9 نقاط.

في المركز التاسع عشر وست بروميتش ألبيون برصيد 7 نقاط.

في المركز العشرين شيفيلد برصيد نقطة واجدة.

ترتيب جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2020-2021 بعد انتهاء الجولة 13: