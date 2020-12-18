وفيات كورونا اليومية فى البرازيل تتجاوز الألف مجددا

جدة - نرمين السيد - ورصدت وزارة الصحة 69.826 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ما يشير إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية مرة أخرى بعد فترة انحسار قصيرة.
ويرتفع بذلك إجمالى الوفيات بالفيروس فى عموم البلاد إلى 184.827، فيما وصل العدد الكلى للإصابات إلى 7.110.434 حالات.
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