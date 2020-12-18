ألمانيا .. ارتفاع قياسى قى إصابات كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأعلن معهد روبرت كوخ الفدرالى للأمراض المعدية صباح اليوم الجمعة عن رصد 33.777 إصابة بالفيروس التاجى خلال آخر 24 ساعة (مقارنة مع 26.923 إصابة فى اليوم السابق) فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء بواقع 813 حالة وفاة (مقابل 698 وفاة أمس).
وأصبح إجمالى عدد الإصابات بالفيروس التى سجلت فى ألمانيا منذ بداية الجائحة مليونا و439.938 إصابة مؤكدة منها 24.938 حالة وفاة.
وأعلن وزير الصحة الألمانى ينس شبان، أن الحكومة تخطط لإطلاق حملة التطعيم العام ضد الفيروس التاجى عقب عيد الميلاد، لكن الاستطلاع الذى أجرته شركة Forsa كشف أن 47% من المواطنين فقط يريدون التطعيم فى أسرع وقت ممكن.
ويأتى ذلك مع تشديد إجراءات الإغلاق المفروضة فى البلاد بمسعى إلى كبح جماح الجائحة، بما يشمل إغلاق المدارس ومعظم المحال التجارية.
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