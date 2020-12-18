أكسفورد: فعالية أعلى للقاح أسترازينيكا عند تناول جرعتين كاملتين

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة أكسفورد البريطانية، الخميس أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أعلى، عند تناول جرعتين كاملتين منه بدلًا من واحدة، ودعمها بنصف جرعا أخرى.





وكان مطورو اللقاح نشروا بالفعل نتائج تجاربهم عليه والتى تفيد بتحقيق استجابة مناعية أعلى فعالية عندما تلى جرعة كاملة النصف جرعة، مقارنة بنظام جرعتين كاملتين، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل لتأكيد هذه النتائج.

ولم تتضمن تفاصيل التجارب السريرية بالمرحلة الأولى والثانية، شيئًأ بخصوص نظام نصف الجرعتين الكاملتين الذى قالت أكسفورد إنه "لم يكن ضمن الخطط"، لكن المنظمين وافقوا عليه.

وقالت الجامعة، إنها استكشفت نظامين للجرعات فى مرحلة التجارب المبكرة، هما نظام الجرعتين الكاملتين، ونظام الجرعة الكاملة ونصف الجرعة.

وأضافت فى بيان لها أن نظام الجرعتين الداعمتين للقاح أظهر تحفيز استجابات أقوى من الأجسام المضادة عن جرعة واحدة، مشيرة إلى أن نظام جرعتين قياسيتين يحقق أفضل استجابة.

وكان قد توقع رئيس الفريق الأميركى المكلّف بتطوير لقاح كورونا، منصف السلاوى، فى مؤتمر صحفى، الاثنين، أن قراءة نتائج التجارب السريرية الأخيرة يمكن أن تأتى فى النصف الثانى من يناير، ومن المحتمل أن تقدم الشركة طلباً لاستخدامه فى حالات الطوارئ فى فبراير.

يشكر أن "أسترازينيكا" أعلنت فى بيان سابق، أن اللقاح المضاد لكورونا، فعّال بنسبة 70%، ووصلت فعاليته فى بعض الحالات إلى 90%، ما يضعه فى مرتبة لقاحى "فايزر - بيونتيك" و"موديرنا" نفسها.