بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم /الجمعة/ مع نظيره الياباني توشيميتوس موتيجي تعزيز التحالف بين البلدين.
يأتي هذا بينما لا يزال بومبيو في فترة العزل الاحترازي التي بدأها مؤخرا بعد أن أعلن عن اختلاطه بأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.
وقال كيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن الوزيرين أكدا - خلال الاتصال - أن هذا التحالف يرتكز إلى قيم الديمقراطي وحقوق الإنسان وحكم القانون والمصالح الاستراتيجية المشتركة والصداقة الممتدة فيما بين الولايات المتحدة واليابان.
وأضاف أن بومبيو وموتيجي ناقشا - كذلك - الانتخابات في فنزويلا بما فيها من مخالفات، وأكدا أهمية الجهود المشتركة حتى تشهد السواحل المطلة على المحيطين الهادئ من الجانب الهندي منطقة تجارة حرة ومفتوحة وشاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأمريكية يبحث هاتفيا "من معزله" مع نظيره الياباني تعزيز التحالف بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.