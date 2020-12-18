الجيش الكويتي: وصول الدفعة الأولى من طائرات الـ"كاراكال" الفرنسية

دشن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، وصول الدفعة الأولى من طائرات الـ"كاراكال" في قاعدة (علي السالم) الجوية.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي - في بيان صحفي مساء اليوم الخميس - إن طائرة (كاراكال) تعتبر فرنسية الصنع من مصنع (ايرباص)، موضحة أن من مهام هذه الطائرة مساندة القوات البرية والبحرية، والقيام بعمليات الانزال والتدخل السريع والبحث والانقاذ والاخلاء الفوري.
وأضافت أن من مهام الطائرة ال(كاراكال) أيضا نقل كبار الشخصيات، ونقل الاغاثة والمساعدات للمناطق المنكوبة، لافتة إلى أن الدفعة الاولى من الصفقة تشمل تسليم طائرتين (كاراكال) من أصل 30 طائرة.
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