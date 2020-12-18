عاجل.. قادة الجيش السودانى يشرفون على تأمين المنطقة الحدودية مع إثيوبيا

وزار رئيس المجلس الانتقالى السودانى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ولاية القضارف على الحدود مع إثيوبيا، بعد تعرض قوات سودانية لكمين من "قوات ومليشيات إثيوبية".
وقالت وكالة الأنباء السودانية إن القائد العام للجيش السودانى وصل القضارف "شرق البلاد"، ظهر أمس الخميس، للوقوف ميدانيا على وضع القوات فى أعقاب الاعتداءات التى وقعت على الشريط الحدودى.
وأشارت الوكالة إلى أنه فور وصول البرهان فإنه دخل فى اجتماع مشترك مع قيادات الفرقة الثانية مشاة بالمنطقة الشرقية العسكرية.
وأشارت الحكومة السودانية إلى أن البلاد استضافت آلاف من اللاجئين الإثيوبيين الفارين من إقليم تيجراى المحاذى للحدود السودانية، بعد اندلاع القتال بين جبهة تحرير تيغراى والقوات الإثيوبية.
وفى وقت لاحق، أوضح الجيش السودانى أنه ضابطا سودانيا و3 جنود قُتلوا فى الهجوم.
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