البرازيل تسجل 69826 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1092 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم خلال أكثر من ثلاثة أشهر .

وذكرت الوزارة في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية أنه تم تسجيل 69826 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ما يشير إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية مرة أخرى بعد فترة انحسار قصيرة.

وأضافت أن إجمالي الوفيات بالفيروس في عموم البلاد ارتفع إلى 184827 حالة ، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 7110434 حالة.